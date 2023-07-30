Появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника

На видео можно заметить, как на первых шести этажах повреждено остекление на площади 40 квадратных метров. Также в ролике слышен взрыв.

Кроме того, при атаке пострадал десятый этаж башни IQ.

Как стало известно ранее, минувшей ночью также пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам на территории Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

