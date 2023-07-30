В Минобороны России прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
30 июля 202305:38
Один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Московской области, сообщает Министерство обороны России.
Еще два беспилотника подавлены средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».
Происшествие случилось в 3 часа ночи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru