В Минобороны России прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

Один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Московской области, сообщает Министерство обороны России.

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Еще два беспилотника подавлены средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

Происшествие случилось в 3 часа ночи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиСпецоперацияУкраинаМосква-сити

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