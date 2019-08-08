Число пострадавших при задержании Атамбаева приблизилось к полусотне

Спецоперация по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области проходила накануне в течение нескольких часов. Дом экс-президента пытались отстоять его сторонники. От огнестрельного ранения погиб один боец спецназа.

Месяц назад парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса неприкосновенности по подозрению в коррупционных преступлениях.

