Число пострадавших при задержании Атамбаева приблизилось к полусотне

Число получивших ранения в ходе силовой спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 48. Такие последние данные приводит министерство здравоохранения республики. Все пострадавшие обратились к врачам в больницы Бишкека и Чуйской области, отмечает RT. Из общего числа пострадавших 38 человек госпитализированы.

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Спецоперация по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области проходила накануне в течение нескольких часов. Дом экс-президента пытались отстоять его сторонники. От огнестрельного ранения погиб один боец спецназа.

Месяц назад парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса неприкосновенности по подозрению в коррупционных преступлениях.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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