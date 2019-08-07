Заседание Совета безопасности Киргизии пройдет утром 8 августа
Президент Киргизии Сооронбай Жэнбеков, прервав свой отпуск, вернулся в Бишкек в связи с ситуацией со штурмом дома экс-лидера страны Алмазбека Атамабаева.
Утром 8 августа Женбеков проведет заседание Совета безопасности, сообщает киргизское агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-секретаря президента.
Напомним, ранее стало известно о первом погибшем в ходе штурма дома Атамбаева. Им стал боец спецназа. По последним данным, в больницы поступило 36 пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе, 15 сотрудников силовых структур.
Ранее сообщалось, что Атамбаев задержан во время штурма его дома. По информации ТАСС, бывшего президента Киргизии увезли в неизвестном
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