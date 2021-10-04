«Были пьяные люди»: стали известны детали крушения Ту-154 в 2001 году
Украинские офицеры были пьяны во время военных учений в 2001 году, в ходе которых потерпел крушение российский самолет Ту-154. Об этом заявил сын одного из погибших в катастрофе Борис Калиновский в интервью «Комсомольской правде».
Самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Тель-Авив — Новосибирск, 4 октября 2001 года потерпел крушение в Черном море. На борту находились 78 человек, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), воздушное судно непреднамеренно сбила запущенная ПВО Украины зенитная ракета 5В28. Три года спустя Украина выплатила РФ компенсацию в 7,8 млн долларов, однако не понесла наказание с юридической точки зрения, отмечает РИА ФАН.
По словам Калиновского, контролировавшие ход учений военные находились в состоянии алкогольного опьянения.
«Несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель», — считает мужчина.
Как отметил Калиновский, украинская сторона не учла трехсоткилометровый радиус поражения ракет С-200, ограничив небольшую зону вокруг учений радиусом 70 км. При этом Украине следовало перекрыть международную воздушную трассу на время учений, пишут Известия.
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