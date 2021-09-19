Обломки упавшего ранее гидросамолета нашли в ХМАО

Спасатели сегодня обнаружили обломки упавшего в болото гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что на месте крушения найдены тела двух человек.

Ранее летевший в Париж самолет вернулся в Пекин из-за возгорания.



