Обломки упавшего ранее гидросамолета нашли в ХМАО
19 сентября 202113:52
Спасатели сегодня обнаружили обломки упавшего в болото гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что на месте крушения найдены тела двух человек.
Ранее летевший в Париж самолет вернулся в Пекин из-за возгорания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru