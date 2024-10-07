Обозвавший детей щенками российский учитель лишился работы

Учитель труда лишился работы в Красноярске из-за того, что назвал детей щенками. Об этом сообщило РИА Новости.

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Кроме того, на опубликованных в Telegram-каналах видео слышна нецензурная брань педагога в адрес учащихся.

С видео ознакомились представители главного управления образования администрации Красноярска. Сейчас учитель отстранен от занятий, итоговое решение будет вынесено по итогам заседания конфликтной комиссии.

По словам представителей школы, учитель труда работает в образовательном учреждении свыше девяти лет, до этого жалоб на него не поступало.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что штрафы не смогут системно решить проблему с публичным оскорблением и унижением учителей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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