Пресс-секретарь Чибиса: Делать прогнозы о восстановлении губернатора рано

Давать прогнозы о сроках восстановления главы Мурманской области Андрея Чибиса, перенесшего операцию после нападения, пока рано. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина.

Напавший на Чибиса заявил о личной неприязни к губернатору

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению», — рассказала Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-секретарь отметила, что Чибис оптимистично настроен и «рвется вернуться к работе».

Ранее мужчина с ножом напал на главу Мурманской области после его встречи с жителями в городе Апатиты, напоминает «Свободная пресса». Чибиса госпитализировали, а позже прооперировали. По данным правоохранителей, нападавшим оказался 42-летний местный житель, он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.

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ФОТО: РИА Новости
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