Пресс-секретарь Чибиса: Делать прогнозы о восстановлении губернатора рано

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению», — рассказала Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-секретарь отметила, что Чибис оптимистично настроен и «рвется вернуться к работе».

Ранее мужчина с ножом напал на главу Мурманской области после его встречи с жителями в городе Апатиты, напоминает «Свободная пресса». Чибиса госпитализировали, а позже прооперировали. По данным правоохранителей, нападавшим оказался 42-летний местный житель, он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.

