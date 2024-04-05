В петербургской квартире напавшего на Чибиса идут обыски

Следователи СК и сотрудник правоохранительных органов работают в Санкт-Петербурге квартире напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает «РЕН ТВ».

Слуцкий о нападении на Чибиса: Это вероломный акт против всех жителей РФ

Помещение пришлось вскрывать спасателям. На кадрах слышно, как работают сотрудники МЧС. У квартиры работают следователи и полиция.

После будут проводиться обыски.

Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:НападениеГубернаторы

Горячие новости

Все новости

партнеры