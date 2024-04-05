В петербургской квартире напавшего на Чибиса идут обыски
5 апреля 202406:38
Следователи СК и сотрудник правоохранительных органов работают в Санкт-Петербурге квартире напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает «РЕН ТВ».
Помещение пришлось вскрывать спасателям. На кадрах слышно, как работают сотрудники МЧС. У квартиры работают следователи и полиция.
После будут проводиться обыски.
Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru