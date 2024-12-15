Минобороны: Над территорией РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Они были самолетного типа. Беспилотники уничтожены над акваторией Черного моря и двумя областями. 13 БПЛА сбиты над Черным морем, по одному — над Курской и Белгородской областями.

Ранее очевидцы заявили о взрывах над Сочи и работе ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

