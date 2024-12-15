Минобороны: Над территорией РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА
15 декабря 202409:02
Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили за ночь 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Они были самолетного типа. Беспилотники уничтожены над акваторией Черного моря и двумя областями. 13 БПЛА сбиты над Черным морем, по одному — над Курской и Белгородской областями.
Ранее очевидцы заявили о взрывах над Сочи и работе ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru