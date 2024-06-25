Часы ожидания и шестеро погибших: Что известно о пожаре в подмосковном Фрязино

Очевидцы публиковали кадры с места происшествия, на которых видно, как люди разбивали стекла, пытаясь спастись от дыма, они звали на помощь и махали руками. По последним данным, двое человек, которые были заблокированы огнем на этажах, выпрыгнули из окон в попытках спастись. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в настоящий момент один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино. Этого мужчину, по предварительным данным, вывели сотрудники МЧС.

ХРОНОЛОГИЯ: СТРАХ И ОЖИДАНИЕ

Сам Воробьев вскоре после появления информации о пожаре прибыл на место происшествия. Около полыхающего здания были и пожарные расчеты, но, по данным ТАСС, спасение людей осложнялось затрудненным подъездом к зданию. СМИ также сообщали, что в местной системе пожарного водопровода не было нормального напора, из-за чего огнеборцам пришлось прокладывать магистральные линии.

Около половины пятого вечера очевидцы услышали сильный взрыв на одном из горящих этажей. Позже выяснилось, что это был газовый баллон, взрыв которого привел к обрушению перекрытий здания. Площадь пожара к этому времени увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров.

Тушить горящее здание, верхние этажи которого были полностью охвачены огнем, направили два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Были опасения, что сброс воды с вертолетов разрушит здание, но они не подтвердились. Именно с помощью авиации и удалось локализовать пожар на площади пять тысяч квадратных метров.