Часы ожидания и шестеро погибших: Что известно о пожаре в подмосковном Фрязино
Почти пять часов не могли локализовать пожар в подмосковном Фрязино, погибли как минимум шесть человек. Хронология событий - в материале НСН.
Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино увеличилось до шести, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел в административном здании в подмосковном Фрязино накануне. Начался пожар около трех часов дня, локализовать возгорание удалось лишь ближе к восьми вечера. Несколько этажей здания полностью выгорели.
Очевидцы публиковали кадры с места происшествия, на которых видно, как люди разбивали стекла, пытаясь спастись от дыма, они звали на помощь и махали руками. По последним данным, двое человек, которые были заблокированы огнем на этажах, выпрыгнули из окон в попытках спастись. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в настоящий момент один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино. Этого мужчину, по предварительным данным, вывели сотрудники МЧС.
ХРОНОЛОГИЯ: СТРАХ И ОЖИДАНИЕ
Сам Воробьев вскоре после появления информации о пожаре прибыл на место происшествия. Около полыхающего здания были и пожарные расчеты, но, по данным ТАСС, спасение людей осложнялось затрудненным подъездом к зданию. СМИ также сообщали, что в местной системе пожарного водопровода не было нормального напора, из-за чего огнеборцам пришлось прокладывать магистральные линии.
Около половины пятого вечера очевидцы услышали сильный взрыв на одном из горящих этажей. Позже выяснилось, что это был газовый баллон, взрыв которого привел к обрушению перекрытий здания. Площадь пожара к этому времени увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров.
Тушить горящее здание, верхние этажи которого были полностью охвачены огнем, направили два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Были опасения, что сброс воды с вертолетов разрушит здание, но они не подтвердились. Именно с помощью авиации и удалось локализовать пожар на площади пять тысяч квадратных метров.
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Адрес практически полностью сгоревшего здания совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ) заявили РБК, что объект в конце 1990-х годов перешел в частную собственность и не имеет отношения к компании. По словам губернатора Подмосковья, помещения в здании арендовали 30 компаний, в момент пожара в здании находились сотрудники двух из них. В здании находились цеха по металлообработке, различные конвейеры, сварочные и токарные цеха, мебельное производство.
Telegram-канал Readovka в свою очередь сообщал, что здание принадлежит вдове покойного реставратора Виктора Белоусова Татьяне, причем за время владения она якобы не озаботилась пожарной безопасностью. Внутри нет ни системы датчиков, ни пожарных рукавов, а огнетушители сотрудники компании устанавливали самостоятельно, отмечает СМИ. По данным «СПАРК-Интерфакс», пожарные проверки не проводились в организации с 2017 года.
Рассматриваются несколько версий причин возгорания. Так, РИА Новости называет возможную неисправность в электрооборудовании, а ТАСС – «аварийный режим работы электросети». По данным подмосковного Следственного комитета, одной из возможных версий причин пожара во Фрязино является неисправность проводки. В ведомстве отметили, что у директоров управляющей компании и арендаторов прошли обыски.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru