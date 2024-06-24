Пожар произошел в административном здании во Фрязино
Возгорание произошло в административном здании во Фрязино, сообщает Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По информации ведомства, пожарные спасают людей из задымленных помещений.
Telegram-канал 112 в свою очередь отмечает, что на восьмом этаже горящего НИИ «Платан» заблокированы девять человек.
Upd: В МЧС сообщили о спасении одного человека. По предварительным данным, в здании находятся девять человек.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что огонь охватил пятый-седьмой этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России в два раза вырос спрос на эко-отели без интернета
- СМИ: В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену
- Мурашко: 14 пострадавших в Севастополе находятся в тяжелом состоянии
- СМИ: Взрывное устройство обнаружили в церкви в Махачкале
- Послу США в Москве сделали демарш после атаки ВСУ на Севастополь
- Россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp
- Хирург Умнов: Внезапное появление на теле синяков может говорить о лейкозе
- Число жертв терактов в Дагестане выросло до 20 человек
- Пожар произошел в административном здании во Фрязино
- Минздрав Саудовской Аравии: во время хаджа в Мекке погиб 1301 паломник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru