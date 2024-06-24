Пожар произошел в административном здании во Фрязино

По информации ведомства, пожарные спасают людей из задымленных помещений.



Telegram-канал 112 в свою очередь отмечает, что на восьмом этаже горящего НИИ «Платан» заблокированы девять человек.

Upd: В МЧС сообщили о спасении одного человека. По предварительным данным, в здании находятся девять человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что огонь охватил пятый-седьмой этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС, отмечает RT.

