Загоревшееся здание во Фрязино находится в частной собственности

Здание во Фрязино, где в понедельник произошел пожар, находится в частной собственности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Московской области.

В сообщении ведомства уточняется, что Щелковская городская прокуратура начала проверку в связи с пожаром во Фрязино. Известно, что помещения в здании сдавались различным арендаторам.