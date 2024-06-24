Загоревшееся здание во Фрязино находится в частной собственности
Здание во Фрязино, где в понедельник произошел пожар, находится в частной собственности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Московской области.
В сообщении ведомства уточняется, что Щелковская городская прокуратура начала проверку в связи с пожаром во Фрязино. Известно, что помещения в здании сдавались различным арендаторам.
24 июня в подмосковном Фрязино произошел пожар в здании на территории НИИ «Платан». По предварительной информации, его площадь составляет пять тысяч квадратных метров. Для тушения пожара были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. На момент возгорания в здании находились девять человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что двое мужчин, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна и погибли. Судьба двух женщин, находившихся на восьмом этаже, пока неизвестна. В больнице находится один человек, мужчина 34 лет, который находится на искусственной вентиляции легких. Пожар удалось локализовать, передает «Радиоточка НСН».
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