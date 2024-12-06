СМИ: Сырский назвал главные задачи ВСУ в Курской области
Одной из главных задач Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области является нанесение урона армии России. Как пишет «РБК-Украина», такое заявление сделал главнокомандующий украинских войск Александр Сырский.
По его словам, также в список поставленных задач входят усиление обороны, подготовка резервов и обеспечение передачи снарядов в распоряжение ВСУ.
«Решению в том числе и этих вопросов была посвящена моя работа», — цитирует агентство Сырского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Курской области кризисной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подросток открыл стрельбу в кафе в Туле
- СМИ: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже 7 декабря
- Пострадавшие в школе Краснодара получают помощь, их жизни вне угрозы
- Напавший на школьников в Краснодаре задержан
- «Знали о конфликте»: Фильм «Руки вверх!» удалят со стримингов по решению суда
- СМИ: Сырский назвал главные задачи ВСУ в Курской области
- Временного поверенного Латвии вызвали в российский МИД
- МИД Грузии заявил о четырех задержанных на акциях протеста россиянах
- Сербия попросила Россию увеличить поставки газа
- Восьмиклассник напал на учеников в школе Краснодарского края
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru