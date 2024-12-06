СМИ: Сырский назвал главные задачи ВСУ в Курской области

Одной из главных задач Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области является нанесение урона армии России. Как пишет «РБК-Украина», такое заявление сделал главнокомандующий украинских войск Александр Сырский.

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По его словам, также в список поставленных задач входят усиление обороны, подготовка резервов и обеспечение передачи снарядов в распоряжение ВСУ.

«Решению в том числе и этих вопросов была посвящена моя работа», — цитирует агентство Сырского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Курской области кризисной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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