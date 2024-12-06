СМИ: Сырский назвал главные задачи ВСУ в Курской области

По его словам, также в список поставленных задач входят усиление обороны, подготовка резервов и обеспечение передачи снарядов в распоряжение ВСУ.

«Решению в том числе и этих вопросов была посвящена моя работа», — цитирует агентство Сырского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Курской области кризисной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

