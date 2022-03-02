Правящую партию Казахстана официально переименовали

Правящую партию Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») официально переименовали в «Аманат» («доверие»). Об этом говорится на сайте объединения.

Представители правящей партии «Нур Отан» в Казахстане проголосовали за ее переименование

В пресс-службе партии сообщили, что помимо ее переименования разрабатывается и концепция нового бренда структуры, а также планируется поменять внешний вид сайта и аккаунтов объединения в соцсетях.

Ранее с предложением о смене названия партии «Нур Отан» выступил председатель нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов. Он считает, что скорректировать «природу и название» объединения было необходимо в рамках изменений, произошедших в республике.

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Фото: nurotan.kz
ТЕГИ:ПолитикаПравительствоПарламентКазахстан
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