Польша: Действия Трампа по Украине в случае прихода к власти непредсказуемы

По его словам, именно Трамп наложил санкции на «Северные потоки» и дал согласие на отправку противотанковых ракет Киеву еще до начала спецоперации.

Дипломат также указал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис пообещала продолжать оказывать поддержку Украине, назвав это своим обязательством гипотетического президентства.

Ранее Трамп в беседе с украинский президентом Владимиром Зеленским заявил о необходимости закончить конфликт между Москвой и Киевом. Он также напомнил главе государства, что русские победили Гитлера и Наполеона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

