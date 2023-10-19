Медведев назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной без правил

Конфликт между Израилем и Палестиной является войной без правил, написал в статье для «Известий» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Небензя: в Секторе Газа заблокировано около тысячи россиян

Политик заявил о непропорциональном применении силы против гражданского населения. Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в глобальную войну, предупредил Медведев.

Он напомнил о ракетном ударе по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали более 470 человек.

Журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что Израиль намерен превратить город Газу в подобие Хиросимы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Сектор ГазаБлижний ВостокДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры