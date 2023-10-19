Медведев назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной без правил
Конфликт между Израилем и Палестиной является войной без правил, написал в статье для «Известий» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик заявил о непропорциональном применении силы против гражданского населения. Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в глобальную войну, предупредил Медведев.
Он напомнил о ракетном ударе по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали более 470 человек.
Журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что Израиль намерен превратить город Газу в подобие Хиросимы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru