Медведев назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной без правил

Политик заявил о непропорциональном применении силы против гражданского населения. Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в глобальную войну, предупредил Медведев.

Он напомнил о ракетном ударе по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали более 470 человек.

Журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что Израиль намерен превратить город Газу в подобие Хиросимы, передает «Радиоточка НСН».

