СМИ: 300 тысяч израильтян покинули свои дома из-за конфликта с Палестиной
Из-за эскалации конфликта с Палестиной 300 тысяч израильтян были вынуждены покинуть свои дома. Такие данные приводит газета Jerusalem Post.
Издание сослалось на Израильский институт демократии. По данным экспертов, большую часть покинувших свои дома граждан составили жители граничащих с сектором Газа районов.
Около 10% - жители северных районов Израиля, уточнили в институте.
Министерство здравоохранения сектора Газа в среду сообщило о гибели 3,4 тысяч мирных граждан из-за обстрелов Израиля. Ранения получили более 12 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru