СМИ: 300 тысяч израильтян покинули свои дома из-за конфликта с Палестиной

Из-за эскалации конфликта с Палестиной 300 тысяч израильтян были вынуждены покинуть свои дома. Такие данные приводит газета Jerusalem Post.

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Издание сослалось на Израильский институт демократии. По данным экспертов, большую часть покинувших свои дома граждан составили жители граничащих с сектором Газа районов.

Около 10% - жители северных районов Израиля, уточнили в институте.

Министерство здравоохранения сектора Газа в среду сообщило о гибели 3,4 тысяч мирных граждан из-за обстрелов Израиля. Ранения получили более 12 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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