СМИ: Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе

Останки женщины были обнаружены в ее сгоревшем доме. Уточняется, что внучка актрисы накануне происшествия отвезла бабушку домой, после чего уехала. Позднее она получила сообщение, что в доме Карри отключилось электричество. Когда внучка приехала в район Лос-Анджелеса Алтадина, где проживала Карри, полиция сообщила ей, что дом ее бабушки полностью сгорел.

По данным телеканала, Карри снималась в кино десятилетиями.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, стали самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Многие знаменитости, среди которых Пэрис Хилтон, Энтон Хопкинс, Тина Ноулз и Джон Гудмен потеряли свои дома, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

