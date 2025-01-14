СМИ: Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе
Американская актриса Дэлис Карри, сыгравшая в массовке в фильмах «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поет блюз», погибла в результате пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил местный телеканал ABC7.
Останки женщины были обнаружены в ее сгоревшем доме. Уточняется, что внучка актрисы накануне происшествия отвезла бабушку домой, после чего уехала. Позднее она получила сообщение, что в доме Карри отключилось электричество. Когда внучка приехала в район Лос-Анджелеса Алтадина, где проживала Карри, полиция сообщила ей, что дом ее бабушки полностью сгорел.
По данным телеканала, Карри снималась в кино десятилетиями.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, стали самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Многие знаменитости, среди которых Пэрис Хилтон, Энтон Хопкинс, Тина Ноулз и Джон Гудмен потеряли свои дома, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов: Безработица в Крыму снизилась в три раза с 2014 года
- В СПЧ предложили ввести в школах уроки по мужскому и женскому здоровью
- В 2025 году бензин в России может подорожать на 5-8,5%
- СМИ: Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе
- Российский корабль проекта «Альбатрос» уничтожил морские дроны в ходе учений
- В России создали водку с пониженным эффектом похмелья
- Кандидат в главы Пентагона Хегсет призвал к активному сдерживанию России
- В Саратовской области задержали подростка по подозрению в покушении на депутата
- В США заявили о необходимости модернизации ядерной триады
- Столичные правоохранители задержали россиянку за контрабанду запрещенных веществ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru