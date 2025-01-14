СМИ: Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе

Американская актриса Дэлис Карри, сыгравшая в массовке в фильмах «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поет блюз», погибла в результате пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил местный телеканал ABC7.

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Останки женщины были обнаружены в ее сгоревшем доме. Уточняется, что внучка актрисы накануне происшествия отвезла бабушку домой, после чего уехала. Позднее она получила сообщение, что в доме Карри отключилось электричество. Когда внучка приехала в район Лос-Анджелеса Алтадина, где проживала Карри, полиция сообщила ей, что дом ее бабушки полностью сгорел.

По данным телеканала, Карри снималась в кино десятилетиями.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, стали самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Многие знаменитости, среди которых Пэрис Хилтон, Энтон Хопкинс, Тина Ноулз и Джон Гудмен потеряли свои дома, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / ALLISON DINNER / EPA
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