Metallica пожертвовала полмиллиона долларов на ликвидацию последствий пожаров

В своих соцсетях рокеры объявили, что указанная сумма будет разделена между двумя фондами восстановления после пожаров: California Community Foundation's Wildfire Recovery Fund и Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund.

«Цифры не могут выразить масштабы страданий, поскольку катастрофа переворачивает жизни семей и лишает средств к существованию», - написали музыканты.

Также деньги на оказание помощи пожертвовали фонд певицы Бейонсе (2,5 млн долларов) и актриса Джейми Ли Кертис (млн долларов), а Пэрис Хилтон основала фонд для помощи перемещенным семьям и пообещала внести в него 100 тысяч долларов.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что восстановление пострадавших из-за масштабных пожаров районов Лос-Анджелеса обойдется в десятки млрд долларов, сообщает РЕН ТВ.

