Metallica пожертвовала полмиллиона долларов на ликвидацию последствий пожаров
Рок-группа Metallica пожертвовала 500 тысяч долларов США на ликвидацию последствий лесных пожаров в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
В своих соцсетях рокеры объявили, что указанная сумма будет разделена между двумя фондами восстановления после пожаров: California Community Foundation's Wildfire Recovery Fund и Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund.
«Цифры не могут выразить масштабы страданий, поскольку катастрофа переворачивает жизни семей и лишает средств к существованию», - написали музыканты.
Также деньги на оказание помощи пожертвовали фонд певицы Бейонсе (2,5 млн долларов) и актриса Джейми Ли Кертис (млн долларов), а Пэрис Хилтон основала фонд для помощи перемещенным семьям и пообещала внести в него 100 тысяч долларов.
Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что восстановление пострадавших из-за масштабных пожаров районов Лос-Анджелеса обойдется в десятки млрд долларов, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru