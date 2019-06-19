Помпео пригрозил Ирану ответом в случае гибели американских военных

Госсекретарь Майк Помпео предупредил Иран о действиях Соединенных Шатов в случае гибели американских военнослужащих. Как сообщает RT со ссылкой на The Washington Post, соответствующее предупреждение дипломат передал лично во время визита в мае в Багдад.

По данным источников, Помпео заявил властям Ирака, что смерть хотя бы одного военнослужащего США повлечет за собой военный ответ Вашингтона. Госсекретарь понадеялся, что Ирак передаст предостережение Ирану, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Пентагон отправит дополнительно 1 тысячу военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.

Ранее арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, как отправка дополнительных военных США на Ближний Восток может обострить отношения с Ираном.

