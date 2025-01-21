Германии необходимо возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт ради рыночных цен на энергоносители, заявила депутат бундестага Севим Дагделен в социальной сети X.

Такое заявление она сделала на фоне материала немецкого издания Berliner Zeitung, посвященному влиянию антироссийских санкций на завод.

Там сказано, что НПЗ в Шведте ранее занимался переработкой российской нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба». Однако после введения санкций против России предприятие находится в трудном положении, а его рабочим грозят сокращения.