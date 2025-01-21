Депутат бундестага Дагделен призвала снова импортировать нефть из РФ для НПЗ в Шведте

Германии необходимо возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт ради рыночных цен на энергоносители, заявила депутат бундестага Севим Дагделен в социальной сети X.

Такое заявление она сделала на фоне материала немецкого издания Berliner Zeitung, посвященному влиянию антироссийских санкций на завод.

Там сказано, что НПЗ в Шведте ранее занимался переработкой российской нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба». Однако после введения санкций против России предприятие находится в трудном положении, а его рабочим грозят сокращения.

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Дагделен призвала остановить это «безумие» и открыть «Северный поток — 2», а также возобновить импорт российской нефти для НПЗ в Шведте.

Ранее Дагделен в соцсети X назвала посла Украины в Бразилии Андрея Мельника «поклонником фашистов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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