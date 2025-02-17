Маск призвал «освободить» Германию на фоне выборов в бундестаг
Глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Германию необходимо «снова освободить». Об этом он написал в соцсети X, отвечая на вопрос пользователя о необходимости «освобождения» ФРГ после репортажа о задержаниях за расистские посты в интернете.
Маск подчеркнул, что считает это необходимым «на полном серьезе». Ранее он выражал поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее единственной надеждой для страны на фоне предстоящих выборов в Бундестаг, которые пройдут 23 февраля.
В статье для немецкой газеты Welt Маск заявлял, что только АдГ способна спасти Германию от утраты прежнего статуса. Публикация вызвала общественный резонанс, включая увольнение главы отдела мнений Welt Евы Мари Когель и критику со стороны лидера ХДС Фридриха Мерца, который обвинил Маска во вмешательстве в выборы.
Маск также провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель, кандидатом в канцлеры. Согласно последним опросам YouGov, блок ХДС/ХСС лидирует с 29% голосов, тогда как АдГ занимает второе место с 21% поддержки, передает «Радиоточка НСН».
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