Глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Германию необходимо «снова освободить». Об этом он написал в соцсети X, отвечая на вопрос пользователя о необходимости «освобождения» ФРГ после репортажа о задержаниях за расистские посты в интернете.

Маск подчеркнул, что считает это необходимым «на полном серьезе». Ранее он выражал поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее единственной надеждой для страны на фоне предстоящих выборов в Бундестаг, которые пройдут 23 февраля.