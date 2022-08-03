«Дикая акция»: Захарова прокомментировала визит Пелоси на Тайвань

Накануне Пелоси прибыла на Тайвань с делегацией американского Конгресса. Политик уже встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь, отмечает РИА ФАН. Китай негативно отреагировал на визит Пелоси, пригрозив, что «не оставит пространства для действий» поддерживающим независимость Тайваня силам, пишет Ura.ru.

«Ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради вот этого пресловутого пиара, внутреннего и внешнего, они [США] готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме. Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда "интересов США", в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что подобной «дикой акции» сейчас требует политическая конъюнктура.

