Норвегия присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к пакету санкций Евросоюза против России, который был принят 21 июля на фоне спецоперации на Украине, сообщает МИД королевства.

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"Пакет санкций, принятый Евросоюзом в июле 2022 года, был включен в норвежское законодательство и вступает в силу в Норвегии сегодня", — говорится в заявлении на сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

Июльские ограничения Евросоюза включают в себя запрет на импорт золота из России, ограничения в отношении Сбербанка, а также санкции в отношении десятков физических и юридических лиц.

Ранее Канада расширила санкции против России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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