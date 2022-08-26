Норвегия присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против России

"Пакет санкций, принятый Евросоюзом в июле 2022 года, был включен в норвежское законодательство и вступает в силу в Норвегии сегодня", — говорится в заявлении на сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

Июльские ограничения Евросоюза включают в себя запрет на импорт золота из России, ограничения в отношении Сбербанка, а также санкции в отношении десятков физических и юридических лиц.

Ранее Канада расширила санкции против России.

