СМИ: Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкции ЕС

Нидерландский город Гаага попросит о временном освобождении от антироссийских санкций Европейского союза, сообщает Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.

В ЕС изучают возможность введения предельной стоимости газа из России

Гаага пытается найти замену поставкам энергоресурса от «Газпрома», но попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков закончились провалом. Брейнес предположила, что отсрочка предоставят, потому что Гаага выполнила условие проведение тендера, но без положительного результата.

Тем временем, стоимость газа в Европе впервые с марта превысила $3200 за 1 тысячу куб. м. Цены на энергоноситель растут в преддверии приостановки прокачки топлива по трубопроводу «Северный поток».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазСанкции Против России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры