СМИ: Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкции ЕС
Нидерландский город Гаага попросит о временном освобождении от антироссийских санкций Европейского союза, сообщает Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.
Гаага пытается найти замену поставкам энергоресурса от «Газпрома», но попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков закончились провалом. Брейнес предположила, что отсрочка предоставят, потому что Гаага выполнила условие проведение тендера, но без положительного результата.
Тем временем, стоимость газа в Европе впервые с марта превысила $3200 за 1 тысячу куб. м. Цены на энергоноситель растут в преддверии приостановки прокачки топлива по трубопроводу «Северный поток».
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