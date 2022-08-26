СМИ: Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкции ЕС

Гаага пытается найти замену поставкам энергоресурса от «Газпрома», но попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков закончились провалом. Брейнес предположила, что отсрочка предоставят, потому что Гаага выполнила условие проведение тендера, но без положительного результата.

Тем временем, стоимость газа в Европе впервые с марта превысила $3200 за 1 тысячу куб. м. Цены на энергоноситель растут в преддверии приостановки прокачки топлива по трубопроводу «Северный поток».

