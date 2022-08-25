Глава форума БРИКС рассказала о возможности России преодолеть последствия санкций

«Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», — цитирует Ананд РИА Новости.

Глава форума БРИКС отметила, что за последние 40 лет объем импортно-экспортных операций между Индией и Россией увеличился в пять раз. РФ поставляет партнерам нефть, взамен закупая агрокультурную продукцию, текстиль, медицинские препараты и другие товары.

После начала спецоперации на Украине Индия отвергла давление с целью прекращения импорта российской нефти, напомнила Ананд. В Нью-Дели заверили Москву, что «режим санкций ни коим образом не повлияет на взаимоотношение стран»: Индия считает себя нейтральной стороной и продолжает плодотворное сотрудничество РФ «во всех сферах, где это необходимо».

