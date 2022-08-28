В Венгрии отказались вводить новые антироссийские санкции
Глава министерства иностранных и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не собирается вводить новые санкции против России. Об этом он сказал на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань.
«Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти», - цитирует Сийярто РИА Новости.
По словам венгерского министра, еще несколько стран разделяют позицию Венгрии, которую он назвал «фактором политической стабильности и политического мужества».
В условиях давления либерального мейнстрима при отсутствии политической стабильности определенного уровня ряд стран опасается действовать в собственных интересах.
Также Сийярто сообщил о переговорах с компанией ExxonMobil (США) о поставках газа, которые длились семь лет. Предполагалось, что американская компания обеспечит Венгрию тремя миллиардами кубометров топлива в год по Черному морю через Румынию. Несмотря на обещания, ExxonMobil расторгла подписанный договор.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Tichys Einblick заявил, что Евросоюз ослабнет после окончания военной операции РФ на Украине.
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