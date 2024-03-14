Депутат Кирьянов: Россияне «не заметят» повышение НДФЛ на 2%

Работодатели проиндексируют зарплату, тем самым повышение налога на доходы никак не отразится на россиянах, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов. 

Увеличение ставки НДФЛ для тех, у кого доход свыше миллиона рублей в год, не приведет к тому, что работодатели начнут выплачивать «серую» зарплату», заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в интервью НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил «Парламентской газете» планы властей увеличить ставку НДФЛ до 15% для тех, у кого доход свыше миллиона рублей в год (83,3 тысячи в месяц), и до 20% для россиян с доходом от пяти миллионов рублей в год. Он выразил уверенность, что закон примут уже этой весной. Кирьянов считает, что у таких планов нет минусов.

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«У меня такое впечатление сложилось по общению с предпринимателями, что они в какой-то момент будут просто готовы на своей стороне проиндексировать зарплату, сделать больше. Речь идет, на самом деле, о небольших коррекциях. Также не вижу никаких оснований к рассуждениям о возврате к «серым» и «черным» схемам… Процесс идет абсолютно обратный: у нас прозрачность рынка труда повышается», – сказал Кирьянов.

По словам депутата, россияне не заметят повышения налога. При этом он отметил, что россияне, которые зарабатывают от миллиона рублей в год – это «большой срез» налогоплательщиков.

«Действительно, весенняя сессия – это тот период, когда надо определиться с выполнением поручений президента, и в 2025 год идти уже с новой налоговой политикой и с новым видением шкалы налогообложения для физлиц. Одна из обсуждаемых сегодня новелл – это, действительно, повышение ставки, начиная от миллиона рублей. Это очень большой срез налогоплательщиков, эффект будет достаточно значимым. Люди не заметят повышения налогового бремени, потому что сегодня процесс уплаты налога физлицами в основном идет через налоговых агентов. Сегодня работодатели в своей массе не будут ссориться со своими коллективами и дополнительные 2% отнимать из выдачи на руки», – сказал Кирьянов.

Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил продумать подходы к более справедливому распределению налогового бремени – в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И, наоборот, снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи, в том числе за счет вычетов. В интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву 13 марта президент подтвердил, что в России скоро может появиться прогрессивная система налогообложения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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