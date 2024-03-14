Депутат Кирьянов: Россияне «не заметят» повышение НДФЛ на 2%

Увеличение ставки НДФЛ для тех, у кого доход свыше миллиона рублей в год, не приведет к тому, что работодатели начнут выплачивать «серую» зарплату», заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в интервью НСН.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил «Парламентской газете» планы властей увеличить ставку НДФЛ до 15% для тех, у кого доход свыше миллиона рублей в год (83,3 тысячи в месяц), и до 20% для россиян с доходом от пяти миллионов рублей в год. Он выразил уверенность, что закон примут уже этой весной. Кирьянов считает, что у таких планов нет минусов.