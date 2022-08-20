Санкции не убивают, но делают ли сильнее? В России усомнились в разрыве связей с ЕС
Эксперты соглашаются в том, что Россия оказалась устойчивее к западным санкциям, чем США и ЕС, но прогнозируют падение рубля.
Экономика России выдержала санкционное давление Запада благодаря четырем факторам, считает обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос. В их числе эксперт назвал быструю реакцию ЦБ РФ по укреплению рубля, которая привела к тому, что российская валюта стала одной из быстро укрепляющихся в мире. Россия применила систему «параллельного импорта», пишет Газета.ru.
На неэффективность санкций в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев. В частности, экономист считает, что экономика России восстановится к началу 2024 года. В Минэкономразвития делают ставку на 2025 год.
«С кризисом справляемся гораздо лучше, чем ожидалось. Выдерживаем супержесточайший стресс-тест. Рецессия меньше, чем ожидалась, наша экономика оказалась устойчивой. Правда, я думал, что инфляция будет меньше – 12%, а вот в следующем году – 6-7%. Все это указывает на то, что санкции запада не смогли уничтожить нашу экономику», - сказал Разуваев.
Снижение уровня инфляции в России действительно произошло, но на это повлияли факторы, которые в скором времени могут потянуть цены обратно вверх, считает член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Центробанк показывает затухание инфляции с 18%, тут два главных фактора. Это, конечно, укрепление курса национальной валюты, импортные товары дешевле не стали, но часть скачка цен отыграли. Плюс резкое затягивание поясов, резкое сокращение потребления со стороны населения, сжатие платежеспособного спроса тоже притормозило инфляцию. Но, если мы увидим к концу года возращение курса к 75-80 рублям за доллар, а именно такую цель ставит Минфин, то это инфляцию, конечно, разгонит», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Пока что курс доллара приблизительно равен курсу евро, но говорить о закате Европы рано, отметил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.
«Сегодня курс доллара примерно равен курсу евро по отношению к российской валюте. Это беспрецедентная ситуация, такое было разве что в самом начале существования единой европейской валюты. Впрочем, это не означает скорый закат Европы. Убеждён — евро сумеет отыграть позиции. Большую роль здесь сыграет то, что связи наших соотечественников с Европой гораздо более широкие и мощные, чем с Америкой», — сказал Калашников в пресс-центре НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал проект прогноза Минэкономразвития по ключевым макроэкономическим параметрам за излишний, по его мнению, оптимизм, а само ведомство обвинил в желании угодить президенту.
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