Санкции не убивают, но делают ли сильнее? В России усомнились в разрыве связей с ЕС

На неэффективность санкций в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обратил внимание и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев. В частности, экономист считает, что экономика России восстановится к началу 2024 года. В Минэкономразвития делают ставку на 2025 год.

«С кризисом справляемся гораздо лучше, чем ожидалось. Выдерживаем супержесточайший стресс-тест. Рецессия меньше, чем ожидалась, наша экономика оказалась устойчивой. Правда, я думал, что инфляция будет меньше – 12%, а вот в следующем году – 6-7%. Все это указывает на то, что санкции запада не смогли уничтожить нашу экономику», - сказал Разуваев.