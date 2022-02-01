Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии

Макогон напомнил, что газотранспортная система раньше могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. По его словам, благодаря проведенным техническим мероприятиям появилась возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

Так, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и при отсутствии транзита.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона.

