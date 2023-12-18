«Естественные процессы»: Песков оценил медленное снижение цен на яйца

По его словам, для снижения стоимости принимаются «энергичные меры», однако этот процесс не быстрый.

«Есть определённая ёмкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественные процессы», — заключил представитель Кремля.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что импортные яйца без пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».