«Естественные процессы»: Песков оценил медленное снижение цен на яйца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существует целый ряд причин, которые привели к росту цен на яйца и куриное мясо, сообщает РИА Новости.

Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года

По его словам, для снижения стоимости принимаются «энергичные меры», однако этот процесс не быстрый.

«Есть определённая ёмкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественные процессы», — заключил представитель Кремля.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что импортные яйца без пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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