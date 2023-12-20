Куриные яйца за неделю подорожали на 4,6%
В России продолжается быстрый рост цен на куриные яйца, следует из данных Росстата.
По информации ведомства, с 12 по 18 декабря стоимость яиц выросла на 4,6%. При этом куриное мясо подешевело на 0,5%.
Также выросли цены на сосиски и сардельки, говядину, баранину и рис. Среди подешевевших продуктов — пшено и гречневая крупа, пшеничная мука и сахар.
Президент России Владимир Путин на прямой линии пообещал стабилизацию цен на яйца. По его словам, их стоимость выросла из-за увеличения спроса, отмечает ОТР.
В Россию 19 декабря поступила первая партия яиц из Азербайджана (612 тысяч штук). Минсельхоз сообщил, что в ближайшие две-три недели начнется поставка яиц из Турции, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru