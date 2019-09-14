Европа рискует замерзнуть без российского транзита газа через OPAL
Политологи и аналитик энергобезопасности в эфире НСН обсудили причины и последствия запрета OPAL-транзитагаза для России и ЕС.
Немецкая компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, утром 14 сентября ограничила доступ «Газпрома» к транзитным мощностям, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора.
«Opal Gastransport GmbH & Co. KG ограничит использование частично регулируемых пропускных мощностей... 14 сентября 2019 года в 6:00 утра по центральноевропейскому времени (7:00 мск)», — сказано в документе.
Оператор прекратил доступ «Газпрома» к мощностям в объёме 15,86 млн кВт/ч в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства ФРГ.
Напомним, 10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования OPAL, и российская компания потеряла исключительное право на 50% пропускной способности газопровода, а также на возможность приобрести ещё 40% на аукционах.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что обе стороны вынужденно выполняют решения Евросуда. Однако заявил, что его решение вредит экономике Европы.
«Потому что пока нет транзитного договора между Украиной и Россией. Если он не будет подписан до 1 января 2020 года, то поставки через Украину осуществляться не будут. Сейчас около 10-15 млрд. кубов, которые шли по транзиту OPAL дополнительно, придется перекидывать на украинский транзит, ведь все остальные заполнены на полную мощность. Если не подпишем до января договор, то сложно будет исполнить контрактные обязательства «Газпрому» перед европейцами. Для европейцев это риски остаться посреди зимы без газа», - рассказал российский энергетик.
В свою очередь украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с НСН признал вину «Нафтогаза» в срыве переговоров, но выразил уверенность, что стороны все-таки сумеют прийти к соглашению к концу года.
«Противодействие происходит со стороны руководства "Нафтогаза". Давно можно было решить все вопросы, договориться по новому контракту и по новым условиям. Но им, похоже, нравится разбирательство в судах и получение премий за неудачи в этих судах. Причем премий в таких объемах, в которых можно было бы наполовину наполнить пенсионный фонд. Эти руководители привыкли зарабатывать с грабежа населения, по большому счету. Ну а по умолчанию, транзит будет. Европа вряд ли согласится с тем, что контракт не подписывают. Я не думаю, что нужно сгущать краски, все, скорее всего, наладится, газ на Украине будет», - заявил он.
Инициатором судопроизводства выступила Польша и компания PGNiG, которые обратились с жалобой в суд ЕС, утверждая, что решение Еврокомиссии о 100% использовании трубопровода OPAL «Газпромом» противоречит принципу диверсификации поставок и угрожает их прекращением. В итоге Европейский суд признал, что Европейская комиссия руководствовалась влиянием на безопасность поставок в Евросоюз в целом, но не учла последствий для безопасности поставок в Польшу. По словам Игоря Юшкова, данный суд инициирован Польшей в политических целях и данные, которые предоставляются в Европейский суд, не соответствуют правде.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН напомнил о двух стратегических направлениях развития газового бизнеса в Европе. Одно из них, которое преследуют Германия, Италия, Франция, направлено на укрепление энергетического альянса с Россией как с надежным поставщиком более дешевого по сравнению с другими источниками газового топлива. Эта же стратегия позволяет вписать Россию в общеевропейское пространство. Второе направление, которое продвигают, в том числе Польша и США, связано с выталкиванием России из Европы и желанием США продавать ЕС свой дорогой сжиженный газ.
По мнению Александра Рара, Украина, которая выступает вразрез с собственными экономическими интересами, заявляя о газовом альянсе с США против России и ее «Северного потока»-2, выполняет роль тарана против славянского соседа.
«Украина берет на себя добровольно роль какого-то тарана, который должен сломить российские интересы в Европе. Его запускают поляки и американцы», - дополнил эксперт.
Игорь Юшков считает, что ри пподаче апелляции в суд ЕС «Газпром» сможет повернуть дело в свою пользу и использует OPAL на полную мощность.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков эфире НСН пояснил, как немцы вынудят Данию согласиться на завершение «Северного потока»-2 .
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