Европа рискует замерзнуть без российского транзита газа через OPAL

Немецкая компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, утром 14 сентября ограничила доступ «Газпрома» к транзитным мощностям, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Opal Gastransport GmbH & Co. KG ограничит использование частично регулируемых пропускных мощностей... 14 сентября 2019 года в 6:00 утра по центральноевропейскому времени (7:00 мск)», — сказано в документе.

Оператор прекратил доступ «Газпрома» к мощностям в объёме 15,86 млн кВт/ч в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства ФРГ.

Напомним, 10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования OPAL, и российская компания потеряла исключительное право на 50% пропускной способности газопровода, а также на возможность приобрести ещё 40% на аукционах.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что обе стороны вынужденно выполняют решения Евросуда. Однако заявил, что его решение вредит экономике Европы.

«Потому что пока нет транзитного договора между Украиной и Россией. Если он не будет подписан до 1 января 2020 года, то поставки через Украину осуществляться не будут. Сейчас около 10-15 млрд. кубов, которые шли по транзиту OPAL дополнительно, придется перекидывать на украинский транзит, ведь все остальные заполнены на полную мощность. Если не подпишем до января договор, то сложно будет исполнить контрактные обязательства «Газпрому» перед европейцами. Для европейцев это риски остаться посреди зимы без газа», - рассказал российский энергетик.