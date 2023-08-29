Ефимов: Москва дала мясоперерабатывающему заводу землю в аренду за рубль в год
Москва предоставила мясоперерабатывающему заводу земельный участок в аренду по льготной ставке в размере один рубль в год для возведения производственного корпуса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что заводу «Коломенское» предоставили участок площадью 6,6 тысячи «квадратов», который позволит расширить предприятие. Заммэра указал, что инвестор вложит в проект порядка 200 млн рублей.
«Это уже 17-я компания, с которой город заключил договор аренды земли за один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», – подчеркнул Ефимов.
В свою очередь руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что с инвестором заключен договор аренды участка сроком на пять лет. За это время, указал он, компания должна построить новый объект и ввести его в эксплуатацию. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего срока реализации проекта.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что завод выпускает свыше 200 наименований продукции. По его словам, возведение нового цеха позволит увеличить до 30% объемы производства, расширить ассортимент, а также создать более 50 новых рабочих мест. Гендиректор Московского мясоперерабатывающего завода Владимир Кошарный добавил, что будут приложены усилия, чтобы построить корпус и запустить производство получилось раньше срока.
Так, Москва является городом с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тысяч человек. При этом каждый год открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Производятся, в частности, одежда, косметика, мебель, лекарства. Также в производства активно внедряют инновации.
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