Юрий Шатунов судится с Роспатентом из-за торговых знаков «Ласковый май»
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов оспорил в Суде по интеллектуальным правам суде решения Роспатента, связанные с регистрацией товарных знаков «Ласковый май» 18-летней давности.
Шатунов просит суд признать недействительными решения Роспатента от 29 января 2020 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката исполнителя.
В 2003 году Роспатент зарегистрировал два товарных знака, распространяющиеся на различные товары и услуги, на имя сочинской Центральной творческой студии для одаренных детей «Ласковый май». Исключительные права на них принадлежат предпринимателю Руслану Филатову.
Шатунов усмотрел в действиях Роспатента нарушение Гражданского кодекса. По его мнению, слова «Ласковый май» - это цитата из песни Сергея Кузнецова «Лето», права на которую по договору с автором принадлежат Шатунову.
Со своей стороны, Филатов предоставил судебные решения, подтверждающие, что права на песни «Ласкового мая» принадлежали сначала продюсеру группы Андрею Разину, а затем перешли к Филатову.
Роспатент счел убедительными доказательства Филатова и признал Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации товарных знаков.
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