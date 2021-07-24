Умер Алексей Мускатин, продюссировавший «Ласковый май» и «Мираж»

Продюсер групп «Ласковый май» и «Мираж» Алексей Мускатин умер в возрасте 59 лет. Об этом написал его коллега Андрей Разин в Instagram.

Умерла автор текстов песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

«На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны... Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа "Ласковый май". Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», - отметил Разин.

Мускатин также сотрудничал с такими музыкальными коллективами «Кар-Мэн», «Машина времени», «Воскресение», «Руки вверх» и другие.

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ФОТО: pixabay.com
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