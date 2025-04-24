Актера сериала «Штрафбат» удивил призыв убрать проект из телевещания

Ранее представители организации «Офицеры России» попросили исключить сериал 2004 года из сетки вещания телеканала «Победа», отметив, что представленная отправка штрафников на разведку через линию фронта — «это абсолютная ложь».

Однако Коврижных, воплотивший на телеэкране роль штрафника Савелия Цукермана, в беседе с изданием «Подъем» отметил, что в художественном произведении «всегда есть место чему-то дополнительному». Он также отметил, что режиссер проекта Николай Досталь во время съемок консультировался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ранее вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов предложил отменить телевизионную рекламу во время показа художественных и документальных фильмов, посвященных ключевым событиям военной истории России, передает «Радиоточка НСН».

