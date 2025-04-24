Актера сериала «Штрафбат» удивил призыв убрать проект из телевещания

Актер сериала «Штрафбат» Илья Коврижных назвал «сюрпризом» призыв убрать проект с телеканала «Победа».

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Ранее представители организации «Офицеры России» попросили исключить сериал 2004 года из сетки вещания телеканала «Победа», отметив, что представленная отправка штрафников на разведку через линию фронта — «это абсолютная ложь».

Однако Коврижных, воплотивший на телеэкране роль штрафника Савелия Цукермана, в беседе с изданием «Подъем» отметил, что в художественном произведении «всегда есть место чему-то дополнительному». Он также отметил, что режиссер проекта Николай Досталь во время съемок консультировался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ранее вице-спикер Госдумы, председатель оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов предложил отменить телевизионную рекламу во время показа художественных и документальных фильмов, посвященных ключевым событиям военной истории России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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