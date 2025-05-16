По фильму «Рэмбо: Первая кровь» снимут приквел

Режиссером нового фильма выступит Ялмари Хеландер, который ранее работал над «Бессмертным» и «Большой игрой». Съемки начнутся в Таиланде уже в октябре 2025 года.

Картина представит историю становления молодого Джона Рэмбо во время войны во Вьетнаме, однако подробностей сюжета не приводится. Известно, что Сталлоне знает о проекте, но пока не задействован в нем, хотя продюсеры не исключают, что он может появится на экране в небольшой роли.

Ранее фильм Ранее «Миссия невыполнима: Финальная расплата» сорвала громкие овации на премьере в Каннах. По данным СМИ, зрители, аплодировали Тому Крузу стоя не меньше пяти минут после. Как рассказала «Радиоточке НСН» главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, ностальгия и невероятные трюки главного героя повышают шансы ленты на успех в мировом прокате.

