По фильму «Рэмбо: Первая кровь» снимут приквел
Продюсерская компания Millennium Media, известная по фильму «Падение Олимпа» и и франшизе «Неудержимые», в рамках Каннского фестиваля представила приквел боевика «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне, сообщает Deadline.
Режиссером нового фильма выступит Ялмари Хеландер, который ранее работал над «Бессмертным» и «Большой игрой». Съемки начнутся в Таиланде уже в октябре 2025 года.
Картина представит историю становления молодого Джона Рэмбо во время войны во Вьетнаме, однако подробностей сюжета не приводится. Известно, что Сталлоне знает о проекте, но пока не задействован в нем, хотя продюсеры не исключают, что он может появится на экране в небольшой роли.
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