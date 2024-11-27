Сериал «Ландыши» с саундтреком группы «Комната культуры» выйдет в январе

Фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов, которого эксперты индустрии называли НСН в числе главных открытий 2024 года, стал автором саундтрека к сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь».

Как сообщает «Институт развития интернета» («ИРИ»), премьера музыкального драмеди состоится в январе 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.