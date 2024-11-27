Сериал «Ландыши» с саундтреком группы «Комната культуры» выйдет в январе
Фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов, которого эксперты индустрии называли НСН в числе главных открытий 2024 года, стал автором саундтрека к сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь».
Как сообщает «Институт развития интернета» («ИРИ»), премьера музыкального драмеди состоится в январе 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.
«Я впервые озвучивал героя сериала и в целом выступал в роли композитора. Это был хороший опыт» — отметил Трофимов.
В HiFi-стриминге «Звук» ранее сообщили НСН, что Люся Чеботина и Женя Трофимов возглавили топ артистов, которых чаще всего слушали в 2024 году.
Кроме того, «Комнату культуры» отмечали в беседах с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель VK Fest Зоя Новикова и главред сервиса «VK Музыка» Сергей Мудрик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru