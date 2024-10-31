Российский сериал «Саша против!» выиграл фестиваль в США

«Это невероятные новости! Большая честь получить единственную награду в категории сериалов на таком престижном фестивале, жаль, что в этом году не получилось приехать», - сказала Зайцева, которая выступила также в качестве сценариста и продюсера.

Ранее сообщалось, что в России перенесли премьеру сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

