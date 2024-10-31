Российский сериал «Саша против!» выиграл фестиваль в США
Сериал «Саша против!» режиссера Анны Зайцевой стал одним из победителей американского кинофестиваля Austin Film Festival.
Картина в жанре драмеди выиграла приз в номинации «Produced Digital Series Jury Award». В основе сюжетной линии сериала лежит история подростков - 17-летней москвички и юного рэпера-казаха, которые узнали, что их родители решили пожениться, отмечает «Институт развития интернета» (ИРИ). Главные роли в картине исполнили Анна Потебня и Алихан Нуржауов.
«Это невероятные новости! Большая честь получить единственную награду в категории сериалов на таком престижном фестивале, жаль, что в этом году не получилось приехать», - сказала Зайцева, которая выступила также в качестве сценариста и продюсера.
Ранее сообщалось, что в России перенесли премьеру сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru