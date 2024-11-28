«От Крыжовникова до Цыганова»: Актер Корешков о знаковых фильмах, панках и эмо-коре

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Киноактер Егор Корешков, известный по фильму «Горько!» и сериалу «Восьмидесятые», в интервью НСН рассказал о новом сериале «Первый номер» и раскрыл музыкальные предпочтения.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Рок-музыканты провожают осень и встречают зиму большим количеством ярких концертов. Главным столичным событием станет юбилей Гарика Сукачева, а Санкт-Петербург увидит большие концерты «Пикника» и группы «КняZz».

Столичных фанатов также порадуют «Моральный кодекс», «Танцы минус» и Дельфин. Вячеслав Бутусов в первый день зимы выступит в Мурманске, Диана Арбенина – в Екатеринбурге, «Йорш» - во Владимире, а «План Ломоносова» - в Пушкино.

Ну а Егор Корешков рассказал, как выступал вместе с панк-группой Александра Ильина, отметив также группу Евгения Цыганова.

«Да, конечно, я слышал о группах Гоши Куценко и Юлии Пересильд, слышал и группу Жени Цыганова, они сейчас, по-моему, переименовались в группу "Ме4та". А с "Планом Ломоносова" мы когда-то даже вместе выступали на закрытии одного из "Кинотавров". Мы с Любой Аксеновой были ведущими закрытия, там выступал Ильин со своей группой, и у нас был с ними совместный номер», - отметил актер.

Он также рассказал, как в свое время играл на барабанах в группе «Сара Джессика Паркер» и дал музыкальные рекомендации.

«"Сара Джессика Паркер" - это группа, которую мы создали в классе восьмом или девятом и она просто существовала несколько лет. Мы играли тяжелый рок, мы тогда называли это эмо, но это совсем не эмо. Даже ближе к эмо-кору. В общем, это была довольно тяжелая, эмоциональная вещь. Я тогда был барабанщиком, я и в музыкалке учился на ударных. Дальше мы пытались ее пересобрать, но как-то все были уже заняты, этого уже не вернуть, в эту воду дважды не зайти. Но я, конечно же, уделяю много времени музыке. Что касается моих вкусов, могу порекомендовать из тяжелых группу Poison the Well, все еще слушаю Slipknot, Foo Fighters, Incubus, Korn. При этом я слушаю и Кендрика Ламара, и Джеймса Блейка. На попсу, наверное, я как-то не скатываюсь, но могу что-то и "дуалипить" иногда в машине», - пошутил актер.

