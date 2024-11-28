«От Крыжовникова до Цыганова»: Актер Корешков о знаковых фильмах, панках и эмо-коре
Егор Корешков рассказал в эфире НСН о группе «Сара Джессика Паркер», признался, что иногда может «дуалипить», и раскрыл секреты работы с Жорой Крыжовниковым.
Музыка: от Сукачева до эмо-кора
Киноактер Егор Корешков, известный по фильму «Горько!» и сериалу «Восьмидесятые», в интервью НСН рассказал о новом сериале «Первый номер» и раскрыл музыкальные предпочтения.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Рок-музыканты провожают осень и встречают зиму большим количеством ярких концертов. Главным столичным событием станет юбилей Гарика Сукачева, а Санкт-Петербург увидит большие концерты «Пикника» и группы «КняZz».
Столичных фанатов также порадуют «Моральный кодекс», «Танцы минус» и Дельфин. Вячеслав Бутусов в первый день зимы выступит в Мурманске, Диана Арбенина – в Екатеринбурге, «Йорш» - во Владимире, а «План Ломоносова» - в Пушкино.
Ну а Егор Корешков рассказал, как выступал вместе с панк-группой Александра Ильина, отметив также группу Евгения Цыганова.
«Да, конечно, я слышал о группах Гоши Куценко и Юлии Пересильд, слышал и группу Жени Цыганова, они сейчас, по-моему, переименовались в группу "Ме4та". А с "Планом Ломоносова" мы когда-то даже вместе выступали на закрытии одного из "Кинотавров". Мы с Любой Аксеновой были ведущими закрытия, там выступал Ильин со своей группой, и у нас был с ними совместный номер», - отметил актер.
Он также рассказал, как в свое время играл на барабанах в группе «Сара Джессика Паркер» и дал музыкальные рекомендации.
«"Сара Джессика Паркер" - это группа, которую мы создали в классе восьмом или девятом и она просто существовала несколько лет. Мы играли тяжелый рок, мы тогда называли это эмо, но это совсем не эмо. Даже ближе к эмо-кору. В общем, это была довольно тяжелая, эмоциональная вещь. Я тогда был барабанщиком, я и в музыкалке учился на ударных. Дальше мы пытались ее пересобрать, но как-то все были уже заняты, этого уже не вернуть, в эту воду дважды не зайти. Но я, конечно же, уделяю много времени музыке. Что касается моих вкусов, могу порекомендовать из тяжелых группу Poison the Well, все еще слушаю Slipknot, Foo Fighters, Incubus, Korn. При этом я слушаю и Кендрика Ламара, и Джеймса Блейка. На попсу, наверное, я как-то не скатываюсь, но могу что-то и "дуалипить" иногда в машине», - пошутил актер.
Театр: Богомолов и «Пиковая дама»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок «Чайка» Константина Богомолова (на фото) в Театре на малой Бронной, «Космос» в Театре Пушкина, ну а группа «Ундервуд» с Константином Хабенским в начале декабря представят «Полночный Троллейбус», посвященный Булату Окуджаве.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Щелкунчик» в Мариинку и «Три сестры» в БДТ имени Товстоногова, в Омске выбрали «Преступление и наказание», а Уфе «Соперниц».
Ну а Егор Корешков рекомендовал Театр на Таганке, посетовав, что у него не хватает времени на спектакли.
«Мне не хватает времени на театр с 2015-го года. Мы сделали тогда небольшой часовой спектакль «Черное море» в театре «Практика», с тех пор больше я в театре не работал и пока не планировал. Я редко бываю в театре, но могу рекомендовать Театр на Таганке. У них недавно вышел спектакль "Пиковая дама" - я сам еще не смотрел, но все в восторге», - отметил актер.
Кино: Медвежонок и «Первый номер»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут мультфильм о медвежонке «Приключения Паддингтона 3», комедия с «Квартетом И» «Один день в Стамбуле» и драма «Мария» с Анджелиной Джоли.
Кроме того, 1 декабря на КИОН состоится премьера сериала «Первый номер» (на фото) с целой палитрой звезд, в числе которых Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Александра Ребенок, Александр Цыпкин и многие другие.
Егор Корешков рассказал о съемках в этой картине.
«Сценарий Минаева, режиссер Клим Козинский и уже дальше весь каст - это уже можно соглашаться, не читая. И, конечно же, материал - он настолько и актуальный, и насущный, затрагивает такие важные темы: как быть, что делать, кто виноват и про настоящую ситуацию, как люди пытаются так сонастроиться со временем, между собой. Там есть и бытовые, обычные проблемы, которые тоже очень хорошо инкрустированы в эту пелену сюжетов. Так что сам процесс проходил интересно, увлекательно, с юмором, талантливо. Потрясающая работа Клима как режиссера. А играть с таким набором артистов - это просто одно наслаждение», - признался актер.
Корешков также рассказал о знаковых фильмах в своей карьере.
«"Восьмидесятые" - это был один из немногих тогда оригинальных сериалов на кинорынке, который отражал время, знакомое выросшему поколению. И по юмору он был прекрасно написан, да и роль у меня там была любопытная. Поэтому мое там участие и сам резонанс проекта - они сыграли в моей карьере знаменательную роль, как и фильм "Горько!", который был тогда, наверное, на тот момент просто апофеозом комедийного жанра. Комедий у нас выходило много, но такой резонанс и бокс-офис тогда мало кому был доступен в таком жанре. Картина получилась, ее по сей день крутят по телевизору на всех каналах круглогодично. Эти роли и эти проекты запустили мою карьеру». – отметил актер.
Корешков также рассказал о работе с режиссером Жорой Крыжовниковым, снявшим фильм «Горько!».
«Меня, конечно же, не удивил его успех, как со "Словом пацана", так и с другими проектами. Они делают ремейк "Москва слезам не верит", думаю, он тоже будет иметь успех. Работалось с ним отлично! Это один из немногих режиссеров, который знает драматургию и как ее перестроить на площадке, как сделать сцену так, чтобы она работала, что убрать, что добавить. В его голове такой мощный компьютер, - как сделать конфету, как выбить искру из двух камней. Он может сделать все! Это был его дебют, но не дебют как режиссера, потому что в целом он ставил очень много шоу, он режиссировал в театре, он учился на режиссерском факультете ГИТИСа. Это, конечно, дало ему огромную базу, которую он прекрасно применяет», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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