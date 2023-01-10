«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом
Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в России.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с учетом предпродаж фильм собрал 3 082 245 827 рублей за 10 дней проката. Предыдущий рекордсмен — вышедшая в 2019 году картина Клима Шипенко «Холоп» — собрал 3,082 млрд рублей, пишет РИА ФАН.
«Чебурашка» вышел на экраны 1 января 2023 года и заработал 1 млрд рублей всего за три дня в прокате, напоминает «Свободная пресса».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что успех семейного фильма обеспечили узнаваемость бренда и отсутствие конкурентов.
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