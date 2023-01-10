«Новогодняя битва»: В кинотеатрах рассказали, какой фильм может обойти «Чебурашку» в прокате

Рекордные сборы фильма «Чебурашка» помогут кинотеатрам расплатиться с частью долгов, но говорить о восстановлении индустрии пока рано, рассказал генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в России. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с учетом предпродаж фильм собрал более трех миллиардов рублей за 10 дней проката. Исаев назвал это «лучиками надежды» для киноиндустрии.

«Ожидания от «Чебурашки» были очень высокие, сколько он соберет два, три, четыре миллиарда – мнения расходились у игроков индустрии. Было понятно, что это безоговорочный лидер новогодней битвы. Было очевидно, что он привлечет максимально широкую аудиторию – и семейную, тех, кто ностальгирует по образам советских героев. Была масштабная рекламная кампания, которая достучалась до всех», - сказал он.

Исаев отметил, что в этом году зрители охотнее посещали кинотеатры в новогодние праздники, чем в 2022, но говорить о восстановлении индустрии не приходится.

«Радостно, что зритель с огромным удовольствием пошел в кинотеатры в эти новогодние праздники. Маленькие лучики надежды по перспективам проката в 2023 году в кинотеатрах есть, это очень хорошо. Успех «Чебурашки» повлиял на результат работы кинотеатров, первых восьми дней нового года. Это очень хорошие цифры, которые превзошли показатели прошлых новогодних праздников. Цифры не дотянулись до допандемийных цифр по числу зрителей. Но восемь дней января не смогут залатать все дыры и закрыть всю долговую нагрузку, которая накопилась за период 2020-2022 года. Пока говорить о восстановлении индустрии не приходится. Эти восемь дней дадут кинотеатрам возможность закрыть самые горящие проблемные моменты», - объяснил он.