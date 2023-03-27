«Перейдет в другие формы»: Чем займется Тарантино, сняв 10 фильмов

«Другого такого человека, как Тарантино, нет и не будет. Он представитель яркого авторского кино. Его личность уникальна и многогранна. Можно сколько угодно обсуждать последователей, но людей, которые создают новый язык кинематографа, очень мало. Надеюсь, что будут авторы, которые будут предлагать новые, свои языки», - сказал Бачурин.

Он отметил, что американский режиссер действительно может завершить карьеру после того, как снимет 10 фильмов. При этом Бачурин предположил, что самовыражение Тарантино может перейти и в другие формы.

«Заявление о десяти фильмах – это не пиар в чистом виде. За этими словами стоит его глубокое понимание процесса рождения картин. Искренне надеюсь, что он не остановится. Но есть большая вероятность, что его самовыражение перейдет в какие-то другие формы. Может, вместо фильмов Тарантино увидим другие его произведения. Он многогранный человек, невероятно талантливый, живет в ногу со временем. Было бы интересно, чтобы его взгляд просачивался и доходил до нас каким-то образом. На злобу дня – «Бесславные ублюдки». Тематика актуальна и расшифрована актуальным языком», - резюмировал Бачурин.

Тарантино является двукратным обладателем «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Он также снял такие фильмы, как «Убить Билла», «Бешеные псы» и «Джанго освобожденный». Как отмечал ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН, уход из кино Квентина Тарантино может быть рекламным ходом.

