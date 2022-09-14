СМИ: Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

«Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции», – рассказал собеседник агентства.

По словам источника, первые отзывы об СВЧ положительные. Спецназ получил оружие под отечественный снайперский патрон, отмечает РЕН ТВ.

Масса винтовки без патронов составляет 4,6 кг, длина — до 115 см, заявленная дальность стрельбы —1200 м. В СВЧ с емкостью магазина 10 патронов могут использоваться отечественные винтовочные 7,62 на 54 мм и патроны НАТО 7,62 на 51, пишет Газета.ру.

