СМИ: Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина
Российские спецподразделения, действующие на территории Украины, вооружили новыми снайперскими винтовками Чукавина (СВЧ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции», – рассказал собеседник агентства.
По словам источника, первые отзывы об СВЧ положительные. Спецназ получил оружие под отечественный снайперский патрон, отмечает РЕН ТВ.
Масса винтовки без патронов составляет 4,6 кг, длина — до 115 см, заявленная дальность стрельбы —1200 м. В СВЧ с емкостью магазина 10 патронов могут использоваться отечественные винтовочные 7,62 на 54 мм и патроны НАТО 7,62 на 51, пишет Газета.ру.
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