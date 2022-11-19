СМИ: Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему
Российская армия отработала в рамках спецоперации первую беспилотную разведывательно-ударную систему, обеспечивающую высокую эффективность поражения военных объектов противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«В России создана разведывательно-ударная система (РУС) включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. РУС была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника», — отметил собеседник агентства.
В частности, в систему входят разведывательные дроны ZALA 421-16E, которые выступают в том числе как ретрансляторы сигнала, и барражирующие боеприпасы «Изделие-51», «Изделие-52» и «Куб».
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