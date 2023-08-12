Минобороны РФ: ВСУ ударили по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200
Новую попытку нанести удар по Крымскому мосту Вооруженные силы Украины предприняли 2 августа около 15.00 часов (мск) с помощью переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракеты С-200.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России 12 августа, в субботу.
«12 августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», – отмечается в сообщении.
В оборонном ведомстве подтвердили, что ПВО РФ сбила украинскую ракету в воздухе.
Разрушений и пострадавших нет, сообщили в Минобороны России.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм после того, как военные сбили ещё одну ракету над Керченским проливом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru