Минобороны РФ: ВСУ ударили по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России 12 августа, в субботу.



«12 августа около 15.00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», – отмечается в сообщении.



В оборонном ведомстве подтвердили, что ПВО РФ сбила украинскую ракету в воздухе.



Разрушений и пострадавших нет, сообщили в Минобороны России.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм после того, как военные сбили ещё одну ракету над Керченским проливом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





