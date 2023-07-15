Российские бойцы захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»

«С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (метку), и все на войсках, которые находятся, видят, что там идет наша техника. Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией», — поделился боец, указав, что скорость взаимодействия очень высока.

Все обнаруживаемые военными ВСУ цели в режиме реального времени появляются на планшетах всех командиров на этом направлении. Бойцы передают другим важную информацию, и разведка узнает, где находятся российские объекты.

«Летит беспилотник, и они сразу в "Крапиву" сливают, и у всех появляются обновленные данные», — добавил «Русский».

Ранее российские военные захватили дальнобойную ракету Storm Shadow, практически целый снаряд вытащили с линии соприкосновения и передали специалистам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

