Российские бойцы захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
Бойцы отряда «Шторм Z» Южной группировки войск в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на угледарском направлении захватили планшет с системой «Крапива» — частью системы сетецентрического ведения боя противника. Об этом рассказал командир одного из отрядов с позывным «Русский» в беседе с РИА Новости.
«С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (метку), и все на войсках, которые находятся, видят, что там идет наша техника. Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией», — поделился боец, указав, что скорость взаимодействия очень высока.
Все обнаруживаемые военными ВСУ цели в режиме реального времени появляются на планшетах всех командиров на этом направлении. Бойцы передают другим важную информацию, и разведка узнает, где находятся российские объекты.
«Летит беспилотник, и они сразу в "Крапиву" сливают, и у всех появляются обновленные данные», — добавил «Русский».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru