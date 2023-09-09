По словам Рихтера, заявления Киева об уклонистах говорят о возникающих проблемах с личным составом армии. Как отметил эксперт, Зеленский непублично давал понять, что выдача украинцев из Европы компенсировала бы кадровую слабость ВСУ.

Тотальную мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией», обратил внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя. Слова дипломата приводит ТАСС.



Небензя отметил, что большинство украинцев понимают, что угроза исходит не от России, а от режима президента Владимира Зеленского.

«Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине «могилизацией», - констатировал Небензя.

По его словам, НАТО ведет гибридную войну с Россией до последнего украинца. После «мясных штурмов» у Киева остается все меньше живой силы, сказал дипломат.