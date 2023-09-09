«Не восстановить боеспособность». «Могилизация» ослабляет Украину
Тотальная мобилизация ослабляет страну, у ВСУ нет возможности возместить большие потери в живой силе, даже за счет подготовки военных в Европе.
Публичные жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклоняющихся от мобилизации — тревожный знак, считает полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. Об этом эксперт заявил в интервью Die Welt.
По словам Рихтера, заявления Киева об уклонистах говорят о возникающих проблемах с личным составом армии. Как отметил эксперт, Зеленский непублично давал понять, что выдача украинцев из Европы компенсировала бы кадровую слабость ВСУ.
Тотальную мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией», обратил внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя. Слова дипломата приводит ТАСС.
Небензя отметил, что большинство украинцев понимают, что угроза исходит не от России, а от режима президента Владимира Зеленского.
«Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине «могилизацией», - констатировал Небензя.
По его словам, НАТО ведет гибридную войну с Россией до последнего украинца. После «мясных штурмов» у Киева остается все меньше живой силы, сказал дипломат.
Пленный солдат ВСУ Валерий Мищенко рассказал, что во время обстрела командир их подразделения распустил своих подчиненных и заявил, что он им больше не сержант, пишет «Комсомольская правда».
По его словам, при обстреле командир залез в блиндаж и крикнул своим подчиненным, что он им больше не сержант и посоветовать бежать.
Мищенко также рассказал, что после этого бойцы ВСУ сдались в плен российским военным. Пленный отметил, что он и его сослуживцы - обычные работяги, которых силой мобилизовали.
Украинская армия никак не сможет в ближайшее время заместить большие потери обученными солдатами, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Реальное число потерь не знает никто. Командование ВСУ, конечно, знает, но эти данные секретны. Может быть, когда-нибудь они станут известны... Украинская армия никогда не сможет восстановить такие потери, потому что, во-первых, людей просто не остается, начинают призывать больных, калек и ВИЧ-инфицированных, а во-вторых, нет даже полигонов, где можно было бы тренировать военных. Они готовят какие-то подразделения в странах Европы, но это все не то. Необходима слаженная работа войск и подразделений, это все должно в одном месте проходить. Еще немаловажно, что украинские военнослужащие жалуются на качество подготовки, которую им дают западные инструкторы. Они все теоретики, они не участвовали в реальных боевых действиях. Они воевали с афганцами, с иракцами, то есть, с заведомо более слабым соперником, а с более-менее равным они ни разу не воевали. Все это говорит о том, что Украине не удастся восстановить боеспособность в ближайшее время», - сказал собеседник НСН.
Удары российской армии по украинской инфраструктуре наносят невосполнимые потери, рассказал в своем Youtube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Соскин также выразил мнение, что киевские власти ничего не предпринимают в этой связи - только делают пустые высказывания и заявления, а новый министр обороны, считает он, ничего не изменит. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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